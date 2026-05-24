قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة.

أهنئكم وجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية

قال قداسته في البرقية: "السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يطيب لي أن أهنئكم وجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية، وجميع العاملين في وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نصلي أن يحفظكم الله ويمتعكم بوافر الصحة ويعضد جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية".