«الدمب تراك» في منجم السكري: شاحنات عملاقة تنقل الخام من قلب الجبل إلى مرحلة التصنيع

تحدث أحمد مصطفى، مسئول الصيانة لمنجم السكري، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، عن واحدة من أهم معدات التعدين داخل المنجم، وهي الشاحنات العملاقة “الدمب تراك” المستخدمة في نقل الخام بعد التفجير.

ما هي “الدمب تراك”؟

أوضح مسئول الصيانة أنها شاحنات تفريغ ضخمة تُستخدم لنقل الصخور الخام من مناطق الحفر والتعدين إلى أماكن التكسير أو التخزين داخل المنجم.

مرحلة ما بعد التفجير

بعد عمليات الاستكشاف وتحديد أماكن الخام، يتم تفجير الصخور لتتحول إلى كتل أصغر يمكن تحميلها، ثم تبدأ الشاحنات في نقلها إلى الكسارات أو مناطق التشوين حسب نوع المادة (خام أو مخلفات).

قدرة نقل هائلة في كل رحلة

وقال إن الشاحنة الواحدة يمكنها حمل ما يصل إلى نحو 154 طنًا في الرحلة الواحدة، مع قدرة تشغيلية ضخمة قد تصل إلى آلاف الأطنان يوميًا عبر عدة رحلات.

إدارة وصيانة الإطارات العملاقة

وأضاف أن هذه المعدات تعتمد على إطارات ضخمة يتم فحصها وصيانتها بشكل دوري داخل ورش متخصصة، مع استبدالها عند الحاجة وفق خطط صيانة دقيقة.

دور أساسي في دورة الإنتاج

وأكد أن هذه الشاحنات تُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج داخل منجم السكري، لأنها تربط بين مراحل التفجير والتكسير والنقل وصولًا لاستخراج الذهب.