رئيس غرفة البترول والتعدين: مصر تمتلك 34 معدنًا معروفًا يمكن استغلالها لدعم الصناعة

تامر أبو بكر
تامر أبو بكر
رحمة سمير

أكد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» أن مصر تمتلك نحو 34 معدنًا معروفًا بمواقعها واحتياجات السوق منها، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تصدير الخام بل توظيفه في دعم الصناعة المحلية.

مصر تمتلك ثروات معدنية متنوعة

أوضح أن مصر تحتوي على 34 معدنًا يمكن تحديد أماكن تواجدها بشكل تقريبي، لافتًا إلى أن العديد منها يدخل في صناعات استراتيجية حديثة.

أهمية القيمة المضافة في التصنيع

أشار إلى أن تصدير الخام دون تصنيع يمثل إهدارًا للثروات، مؤكدًا أن القيمة المضافة للصناعة قد تتراوح بين 8 إلى 15 ضعف قيمة المادة الخام.

التعدين وتوطين الصناعة

أكد وجود علاقة مباشرة بين قطاع التعدين وتوطين الصناعة، موضحًا أن الصناعة المصرية تعتمد حاليًا على استيراد نحو 60% من احتياجاتها من المواد الخام.

المسح الجوي واكتشاف المعادن

لفت إلى أن المسح الجوي يساعد في تحديد مناطق المعادن، بما في ذلك المعادن الحرجة مثل النحاس والألومنيوم، بما يدعم تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

هدف استراتيجي: دعم الصناعة لا التصدير فقط

اختتم بأن التركيز الأساسي هو دعم الصناعة المصرية وتوفير احتياجاتها من المواد الخام بدلًا من تصديرها، بما يحقق تنمية صناعية مستدامة.

