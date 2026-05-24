الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة

مروة فاضل

شهدت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية حضور لأسرة المتهم والمجني عليه في واقعة مقتل شاب علي يد نجل عمته بقرية كفر السنابسة بمركز شبين الكوم. 

وانهارت زوجة قاتل نجل عمته أمام قاعات المحكمة حيث أكدت أن زوجها مظلوم لم يكن يقصد قتل نجل عمته وأنهم من قاموا ببدء المشادة أولا. 

وأوضحت أنها ما زالت عروس جديد متزوجة من 3 أشهر فقط بعد 4 سنوات من الخطوبة والشقاء في تجهيز المنزل٫ مؤكدة أنهم تزوجوا في هدوء لوجود حالة وفاة بجانبهم ولم تفرح بزواجها لتاتي الواقعة بعد ٣ أشهر من زواجهم. 

وأوضحت أن سبب المشكلة بين زوجها ونجل عمته “ تافه” ولكن الطرف الأخر هم من بدؤا بالمشكلة وتهجموا عليهم داخل منزلهم وضربوا زوجها وتربصوا به. 

وأكدت أن زوجها لم يكن ينوي قتل نجل عمته ولكنه كان “ بيهوش” بالسلاح الأبيض وأصابت عبد الرحمن. 

وناشدت الزوجة بخروج زوجها حيث أنه كان يحب نجل عمته قائلة “ اشرف ندمان وبيقول مش عارف ايه اللي وصلني لكده”.

فيما قالت شقيقة المجني عليه، أن شقيقها أخذ غدرا علي يد نجل عمته حيث تعدي عليه بسلاح أبيض في الشارع دون سبب. 

وأوضحت أن شقيقهم  كان السند والداعم لهم وكان يساعدهم علي المعيشة حيث كان يعمل ويساعد أسرته. 

وطالبت الأسرة بحق نجلهم ومعاقبة نجل عمتهم لانتقامه من شقيقهم وقتله. 

تعود تفاصيل الواقعة إلي شهر فبراير  تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال. 

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

