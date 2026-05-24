24 يونيو.. تأجيل قضية قـ.اتل نجل عمته في المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بتأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل عمته بقرية كفر السنابسة بمركز منوف إلي جلسة 24 يونيو المقبل.

جاء ذلك في أولي جلسات محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم بحضور طرفي الواقعة من أسرة المجني عليه وأسرة المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلي شهر فبراير الماضي عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.

وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال.

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.