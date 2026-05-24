الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب بالشيوخ: مشروع قانون لإلزام المباني الجديدة بالطاقة الشمسية خطوة مهمة لدعم رؤية مصر 2030

أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

شارك أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع موسع لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، بما يسمح بإلزام المباني الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وجاء الاجتماع بتنظيم قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر، بقيادة الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب والمتخصصين في ملف الطاقة والتنمية المستدامة.

مشروع قانون لدعم الطاقة النظيفة

وناقش الحضور مشروع القانون الذي أعده الدكتور عمرو الهلالي، والذي يتضمن إلزام المباني الجديدة الخاضعة لتراخيص البناء، وخاصة في المدن الجديدة، بإنشاء محطات طاقة شمسية على الأسطح لتغطية ما لا يقل عن 25% من احتياجات المبنى الكهربائية.

وتضمن المشروع إلزام الدولة بتركيب عدادات ذكية تبادلية للمباني الخاضعة لأحكام القانون، بما يسمح بربطها بالشبكة القومية للكهرباء وفق نظام “صافي القياس”، الأمر الذي يتيح للمباني ضخ الفائض من الطاقة المنتجة إلى الشبكة والاستفادة منه اقتصاديًا.

أحمد خالد ممدوح: المشروع يعبر عن رؤية الحزب

وأكد النائب أحمد خالد ممدوح خلال الاجتماع أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يعبر بشكل واضح عن برنامج حزب المؤتمر وتوجهاته الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

ونقل عضو مجلس الشيوخ اهتمام الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بهذا الملف، مشددًا على ضرورة عقد المزيد من الجلسات المتخصصة، والعمل على تجهيز أدوات برلمانية تتعلق بملف استغلال الطاقة الشمسية خلال المرحلة المقبلة.

مطالب بدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة

وشدد أحمد خالد ممدوح على أهمية تقديم مبادرات وحوافز حقيقية لشركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، من أجل التوسع في سوق الطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة نقص مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة أصبح ضرورة ملحة، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الحكومية والبرلمانية والحزبية لتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة النظيفة.

حضور موسع لقيادات حزب المؤتمر

كما حضر اللقاء الأستاذ اسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب و الاستاد باسم حلقة الامين المساعد للتنظيم و المهندس مينا مجدي نائب رئيس قطاع الشؤون البرلمانية، والأستاذ سامح هليل عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، واللواء محمد غالب أمين محافظة الجيزة، والدكتورة جيرمين حافظ الأمين العام المساعد لأمانة المرأة، والاستاذ احمد طلعت عضو الامانة والاستاذة سارة الدايم عضو اتحاد الشباب بالحزب والاستاذ اشرف بطاح عضو الامانة المركزية والاستاذ سيد هارون عضو الحزب وعدد كبير من أعضاء الحزب والمهتمين بملف الطاقة والتنمية المستدامة.

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

