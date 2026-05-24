لبنان .. إرتفاع الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على بلدة صير لـ 11 شهيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية أمس على بلدة صير الغربية قضاء النبطية لـ 11 شهيد من بينهم طفل و6 سيدات بالإضافة إلى إصابة 9 أخرين بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة.

وفي وقت سابقة؛ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من شهر مارس الماضي وحتى الثالث والعشرين من مايو الجاري، ارتفعت إلى 3123 شهيدًا و9506 جريحا.

وأشار المركز - في بيان اليوم - إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل متابعة الأوضاع الميدانية والاستجابة للحالات الطارئة، في ظل استمرار الاعتداءات والغارات على عدد من المناطق اللبنانية.

ويأتي هذا التحديث في وقت تتواصل فيه التحركات الرسمية والاتصالات الدبلوماسية للضغط باتجاه وقف الاعتداءات، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية نتيجة استمرار التصعيد.

كما تواصل المؤسسات الصحية والمستشفيات في المناطق المتضررة عملها وسط ضغوط كبيرة ونقص في الإمكانات، فيما دعت جهات طبية وإنسانية إلى دعم القطاع الصحي وتأمين الاحتياجات الأساسية للجرحى والفرق الطبية العاملة ميدانيًا.