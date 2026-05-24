الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

لا شك أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي تمر بمنعطف خطير، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لنقطة النهاية، وخاصة بعد دخول الدبلوماسية المصرية والسعودية والقطرية والتركية لدعم الجانب الباكستاني في ملف الوساطة، فنحن نتكلم في اللحظات الأخيرة، لأن بعض الأنباء تشير لتحرك قاذفات بي 52 الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأتوقع أن تكون هناك ضربة عسكرية أمريكية جديدة على إيران إذا فشلت المفاوضات هذه المرة، وأنه لن يكون هناك تمديد جديد للهدنة، نتيجة التشدد غير المبرر من اللواء أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري والذي يلعب بمقدرات الشعب الإيراني والدولة الإيرانية ويضعها في مهب الريح، وخاصة أن وحيدي لم يلتق بعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، فميزان القوة لصالح أمريكا بفارق كبير، وهذا واقع بعيدا عن الوهم والشعارات التى يرفعها الحرس الثوري

قلت قبل ذلك إنه (طالما أن النية موجودة لتسليم اليورانيوم المخصب فأي مناورات في هذا الملف لن تقدم شيئا إلا أنها ستعجل بضربة عسكرية أمريكية جديدة) وهذا ما ينتظره نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي ينتظر بفارغ الصبر فشل المفاوضات حتى يحقق الحلم الصهيوني في ضرب كل مراكز الطاقة الإيرانية، التى هي حق الشعب الإيراني.
وكما قلت إن (كل شئ قابل للتفاوض وحتى التفاوض نفسه قابل للتفاوض) وهناك حكمة تقال (اركب سيارة عدوك حتى تصل إلى هدفك) وأنا لا يعنيني إلا الشعب الإيراني والدولة الإيرانية، حتى لا يحدث ما لا نتمناه وخاصة بعد تسريبات الصحافة الأمريكية أن محمد باقر السعدي أحد قيادات حزب الله تم القبض عليه في واشنطن وكان يخطط لقتل إيفانكا ابنة الرئيس ترامب في منزلها في فلوريدا، وهذا عامل آخر يجعل ترامب يجن جنونه.

فإذا نجح الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي وكل الإصلاحيين في الجانب الإيراني في إحداث نقلة نوعية والموافقة اتفاق مبدئي لفتح مضيق هرمز ووضع جدول زمني لتسليم اليورانيوم المخصب أعتقد أنهم سيدخلون التاريخ الإنساني والإيراني من أوسع أبوابه
اللهم قد بلغت
اللهم فاشهد.

