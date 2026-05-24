صناديق قمامة ذكية| محافظة الجيزة تبدأ تطبيق منظومة لجمع المخلفات.. تفاصيل

كشف المهندس محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة، تفاصيل صناديق القمامة الذكية والتي تعمل بالريموت كنترول والتي سيتم تنفيذها في محافظة الجيزة.

وقال المهندس محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن هذا التجربة يتم تطبيقها في حي الدقي بمحافظة الجيزة وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المحافظة كافة، مشيرا إلى أن هناك من 6 إلى 7 آلاف طن قمامة في المحافظة وحدها.

وأضاف أننا ننفذ تجربة مختلفة في كل حي؛ بحيث تتناسب معه، لافتا إلى أن محافظة الجيزة ستبدأ تطبيق منظومة حديثة ومتطورة لجمع المخلفات تعتمد على الصناديق الذكية.