بعد 3 أشهر على وفاة والدته.. ميكانيكي يتخلص من حياته في المنوفية

أقدم ميكانيكي باحدي قري مركز أشمون في محافظة المنوفية علي إنهاء حياته شنقا داخل شقته وذلك حزنا علي وفاة والدته منذ 3 أشهر.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة أشمون بقيام ميكانيكي بالتخلص من حياته شنقا داخل شقته.

بالانتقال تبين مصرع “ السيد. أ ”24 سنة ميكانيكي حيث فوجئت به أسرته معلقا في جبل داخل شقته.

وبسؤال أسرته أكدوا أنه يعاني من حالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته منذ 3 أشهر وقرر التخلص من حياته شنقا ونفوا الشبهة الجنائية.

فيما تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.