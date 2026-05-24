خبير بالشئون الأمريكية: اقتراب اتفاق أمريكا وإيران قرار حكيم

علق أحمد محارم الخبير في الشئون الأمريكية، على آخر مستجدات التهدئة بين إيران وامريكا، قائلا :"قرار حكيم وجاء من خلال جهود قوية لعدد كبير من زعماء المنطقة في مقدمتها مصر".

واضاف أحمد محارم الخبير في الشئون الأمريكية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن قادة المنطقة لا يريدون حرباً ونتنفس الصعداء، متابعا أن إسرائيل الخاسر الوحيد من ايقاف الحرب.

وتابع أحمد محارم الخبير في الشئون الأمريكية، أن ما حدث يعني اقتراب انهاء الحرب وبدلا من صرف مليارات الدولارات في الحرب يتم صرفها في الصالح.