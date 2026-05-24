يسرا عن فيلم 7DOGS: بيعمل طفرة حقيقية في السينما العربية بإنتاج ضخم

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة أبطال وصناع فيلم 7DOGS، بعد حضورها العرض الخاص للعمل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وأشادت يسرا بمستوى الفيلم، قائلة: “فخورة جدًا إن عندنا فيلم عالمي زي dogs 7.. فيلم بيعمل طفرة حقيقية في السينما العربية بإنتاج ضخم، ومجهود واضح في كل تفصيلة، ورؤية عبقرية من مخرجين موهوبين، مع موسيقى عظيمة رفعت التجربة لمستوى مختلف تمامًا”.

واختتمت: “ألف مبروك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه، ولكل النجوم وصُنّاع العمل على الإنجاز الكبير ده”.

فيلم 7Dogs، تدور أحداثه حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

فيلم 7Dogs بطولة الفنان أحمد عز، كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، سلمان خان، ناصر القصبي، تارا عماد، بالإضافة إلى نخبة من ضيوف الشرف بينهم هالة صدقي وسيد رجب، تأليف تركي آل الشيخ، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.