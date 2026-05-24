مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر

أكد الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن أسعار الذهب شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى الآن، وصلت إلى نحو 3 آلاف جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق وقرارات التصنيع، موضحًا أن هذه الارتفاعات دفعت أصحاب مصانع الذهب إلى زيادة قيمة المصنعية، نتيجة ارتفاع نسبة الهالك التي تنتج أثناء عمليات التصنيع، مشيرا إلى أن متوسط المصنعية في السوق المصري يتراوح حاليا ما بين 350 إلى 450 جنيها.

وأضاف وليد فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة القاهرة والناس، أن هناك حالة انتعاش وتحسن في سوق السبائك، في مقابل وجود ركود في حركة بيع المشغولات الذهبية، محذرا من أن استمرار زيادة المصنعية قد يؤدي إلى ركود كامل في سوق المشغولات، باعتبارها العصب الأساسي لصناعة الذهب في مصر.

وأشار وليد فاروق إلى أن سوق السبائك يمثل فرصة ربحية أكبر للتجار، موضحا أن تسعير الذهب يتم وفقا لأسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلي إلى جانب آليات العرض والطلب، موضحًا أن تأثير سعر الصرف على سوق الذهب المحلي كبير جدا، لافتا إلى أن سوق السبائك أصبح يستحوذ على نحو 75% من حركة السوق في مصر.

السوق المصري يواجه تحديا كبيرا

ونوه وليد فاروق إلى وجود مشكلة تتعلق بالأوزان في الذهب المستورد مقارنة بالأوزان المعتمدة خارجيا، معتبرا أن السوق المصري يواجه تحديا كبيرا في هذا الملف خلال الفترة الحالية.