الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس شركة العاصمة الجديدة يكشف سبب نقل مباراة مصر وروسيا

مصر وروسيا
مصر وروسيا
ميرنا محمود

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة ، إن بطولة كأس عاصمة مصر أصبحت بطولة معتمدة ومسجلة رسميًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن أي نجاح دائمًا ما يكون عرضة للانتقادات.

وأضاف عباس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "مباراة مصر وروسيا ستقام على كأس عاصمة مصر، والفائز سيحصل على الكأس، كما أنها ستكون أول مباراة دولية يخوضها منتخب روسيا في الفترة الحالية".

وأوضح أن رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر كانت السبب وراء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة فريقين فقط، مشيرًا إلى أن المباراة كان من المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يطلب المدير الفني حسام حسن إقامتها على استاد القاهرة، وهو ما تمت الموافقة عليه احترامًا لرغبات الجهاز الفني.

وتابع عباس:"كنا نتمنى إقامة المباراة في العاصمة الإدارية، خاصة أن مباراة مصر وكرواتيا شهدت حضور 83 ألف مشجع، وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ مباريات المنتخب المصري".

ونفى رئيس شركة العاصمة الإدارية ما تردد بشأن عدم جاهزية استاد العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الاستاد جاهز لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأشار إلى وجود مفاجآت كبيرة للجماهير المصرية عقب مباراة مصر وروسيا، في إطار دعم المنتخب الوطني خلال مشواره نحو كأس العالم، مضيفًا: "هناك العديد من المفاجآت التي ستسعد الجماهير خلال الفترة المقبلة".

كما كشف عباس عن مشاركة عدد من الفنانين الكبار في فعاليات مباراة مصر وروسيا، مؤكدًا أن التذاكر ستكون مجانية، مع توجيه الشكر إلى وزارة الداخلية بعد الموافقة على الحضور بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، من أجل دعم اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الهدف هو تحويل العاصمة الإدارية إلى منارة للفن والرياضة في المنطقة، لافتًا إلى وجود مدينة رياضية متكاملة ستستضيف العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توفير العديد من الفعاليات الترفيهية خلال عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت قريبة من الجميع بفضل شبكة الطرق الحديثة.

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

