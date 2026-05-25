جيش الاحتلال: سنجري مناورة عسكرية صباحا في شمال مرتفعات الجولان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال سنجري مناورة عسكرية صباحا في شمال مرتفعات الجولان.

وفي وقت سابق توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي ، مؤلفة من سيارتين تقل نحو 10 عناصر في المدخل الجنوبي لبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

كما استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية المحيطة بقرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون بالتزامن مع إقامة حاجز عسكري على مدخل جباتا الخشب ضم قرابة 20 عنصراً وعدة عربات عسكرية.

وتتواصل التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة في خرق متكرر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ، وسط مطالبات سورية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

