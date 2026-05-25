محافظ القاهرة: 50% من زوار «شارع الفن» أجانب.. ودراسة التوسع بالمبادرة لأماكن أخرى

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مبادرة «شارع فن» تهدف إلى تحويل شوارع العاصمة إلى مساحات مفتوحة للفنون والإبداع، بما يسهم في إبراز الهوية الحضارية والجمالية للمدينة .وذلك خلال الاجتماع التنفيذى خلال اليوم

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تشهد مشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين والحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية، إلى جانب إقامة معارض وفعاليات فنية متنوعة تعكس روح التراث المصري الأصيل.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفعاليات تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين، لافتًا إلى أن نحو 50% من الحضور من الأجانب، وهو ما يعكس الاهتمام السياحي المتزايد بالفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام داخل شوارع العاصمة.

وأوضح أنه يتم دراسة تطبيق مبادرة «شارع الفن» في عدد من المناطق خلال الفترة المقبلة .



