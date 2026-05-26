خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة داخل عيادة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقاطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تضرر القائمة على النشر من أبناء عمومتها لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة داخل العيادة الخاصة بها والتعدى عليها بالسب وسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالعيادة بأسيوط.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 الجارى، تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: شقيق الشاكية مقيم بدائرة المركز، وطرف ثان: نجل عم الشاكية، مقيم بذات الدائرة، لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال قام خلالها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وبتاريخ 18 الجارى تجددت الخلافات بين طرف أول: الشاكية وشقيقها وشقيقتها، وزوجها وشقيقه "اثنان منهم مصابان بكدمات وسحجات"، وطرف ثان: 7 من أبناء عمومتها “أحدهم مصاب بكدمة”، جميعهم مقيمون بدائرة المركز قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، كما تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى من قيام المشكو فى حقهم بسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالعيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وبعرضهم على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى التصالح.