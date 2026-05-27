من المجازر إلى القرى.. انطلاق أكبر خطة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

مع الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأت محافظة سوهاج تنفيذ واحدة من أكبر حملات نحر وتوزيع الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث انطلقت أعمال الذبح داخل المجازر المعتمدة تحت إشراف بيطري كامل، تمهيدًا لتوزيع اللحوم على القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة.

وأعلنت جمعية الأورمان أن أعمال نحر الأضاحي بدأت عقب صلاة العيد مباشرة، برعاية اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم الدفع بـ50 رأس ماشية بلدية داخل مجزر سوهاج العمومي المعتمد من وزارة الزراعة، وسط متابعة دقيقة من مديرية الطب البيطري لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والشرعية.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن رؤوس الماشية تم اختيارها بعناية وفقًا للضوابط الشرعية الخاصة بالأضحية، موضحًا أن عمليات الذبح والتشفية والتعبئة تتم داخل مجزري سوهاج وطما وفق إجراءات منظمة تستمر حتى آخر أيام التشريق، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها في أفضل صورة.

وقال إن خطة التوزيع تستهدف دعم الأرامل والمرضى وذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى والنجوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

في السياق نفسه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت أيضًا تنفيذ مشروع “صك الأضحية” خارج مصر، حيث تم نحر رؤوس ماشية بالبرازيل وفق التوقيت المحلي هناك، بحضور لجان شرعية وبيطرية متخصصة، تمهيدًا لشحن اللحوم إلى مصر طبقًا لأحدث المعايير العالمية في الحفظ والنقل.

وأضاف أن إجمالي اللحوم المستوردة المخصصة لصالح الجمعية يقترب من مليون كيلو، بينما تبلغ حصة محافظة سوهاج وحدها نحو 50 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها فور وصولها إلى المحافظة، بما يضمن وصول الدعم الغذائي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة خلال أيام العيد.

وتأتي هذه الجهود في ظل حالة من التكافل المجتمعي التي تشهدها المحافظة خلال عيد الأضحى، حيث تتكاتف المؤسسات الرسمية والأهلية لتوسيع مظلة الدعم والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء سوهاج.