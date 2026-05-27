كيف تحضرين فتة صحية في عيد الأضحى؟.. طبيب يكشف أسرار تقليل الدهون

تُعد الفتة من أشهر الأطباق الأساسية على مائدة عيد الأضحى، لكنها في الوقت نفسه من أكثر الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون مرتفعة، خاصة مع الإفراط في استخدام السمن البلدي واللحوم الدسمة والخبز المقلي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية بمعهد معهد الكبد، في تصريح صحفي أن المشكلة في الفتة لا ترتبط بمكون واحد فقط، وإنما في الجمع بين الدهون والنشويات واللحوم في وجبة واحدة، وهو ما يزيد الضغط على الجهاز الهضمي ويرفع السعرات الحرارية بشكل كبير.

لماذا تسبب الفتة التخمة والانتفاخ؟

وأشار الدكتور أسامة فكري إلى أن طبق الفتة التقليدي يحتوي على مكونات متعددة غنية بالدهون والنشويات، مثل:

الأرز الأبيض.

الخبز المحمر أو المقلي.

الشوربة الدسمة.

اللحوم.

السمن البلدي.

وأوضح أن هذه التركيبة قد تؤدي إلى:

الشعور بالتخمة والخمول.

ارتفاع مستوى السكر في الدم.

زيادة الدهون الثلاثية.

الحموضة واضطرابات الهضم.

تهيج القولون والانتفاخ.

كيف تجعلين الفتة أكثر صحة؟

وأكد استشاري التغذية العلاجية أن بعض التعديلات البسيطة يمكن أن تجعل الفتة أخف على المعدة وأكثر فائدة للجسم دون الاستغناء عنها خلال العيد.

تقليل السمن والدهون

يفضل استخدام كمية بسيطة جدًا من السمن، أو استبداله بملعقة خفيفة من الزيت لتقليل الدهون والسعرات الحرارية.

تحميص الخبز بدلًا من قليه

تحميص الخبز في الفرن يساعد على تقليل امتصاص الزيوت ويجعل الطبق أخف على الجهاز الهضمي.

تقليل كمية الأرز

الاعتدال في كمية الأرز يقلل من السعرات الزائدة ويخفف الشعور بالخمول بعد الطعام.

اختيار اللحوم قليلة الدهون

ونصح باستخدام قطع صحية مثل:

الفخذ.

عرق الفلتو.

لأنها تحتوي على دهون أقل مقارنة ببعض أجزاء الذبيحة الأخرى.

إضافة السلطة الخضراء

وأوضح أن تناول السلطة بجانب الفتة يساعد على:

تحسين عملية الهضم.

تقليل الإحساس بالتخمة.

زيادة الشعور بالشبع.

دعم صحة الجهاز الهضمي.

هل شوربة اللحمة صحية؟

وأشار الدكتور أسامة فكري إلى أن شوربة اللحمة قد تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون الذائبة، خاصة إذا لم تتم إزالة الطبقة الدهنية المتراكمة على سطحها.

ولذلك نصح بـ:

تبريد الشوربة قبل الاستخدام.

إزالة الدهون المتجمدة من السطح.

تناولها باعتدال، خصوصًا لمرضى الكوليسترول والنقرس.

الممبار والكوارع.. أين تكمن الخطورة؟

وأكد أن المشكلة الأساسية في الممبار والكوارع لا تتعلق فقط بالمكونات، بل بطريقة التحضير وكميات الدهون المستخدمة.

وأوضح أن:

الممبار من أكثر الأكلات احتواءً على الدهون والزيوت بسبب القلي.

الكوارع تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون رغم احتوائها على الكولاجين.

لذلك يُفضل تناولها بكميات محدودة جدًا لتجنب اضطرابات الهضم وارتفاع الدهون.

روشتة لتجنب التخمة في العيد

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة بجامعة جامعة المنصورة، في تصريح صحفي أن الاستمتاع بأكلات العيد لا يعني الإفراط في تناول الطعام.

وأوضح أن أغلب حالات التخمة والانتفاخ والحموضة تحدث بسبب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، خاصة مع المشروبات الغازية والحلويات الثقيلة.

ونصح بـ:

تناول الطعام ببطء.

تقسيم الوجبات على فترات.

شرب المياه بانتظام.

ممارسة المشي بعد الأكل.

تقليل المشروبات الغازية والسكريات.

وأكد الدكتوران أسامة فكري ومحمد حلمي أن الاعتدال في تناول أكلات العيد واتباع العادات الغذائية الصحية يساعدان على تجنب التخمة والمشكلات الهضمية والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى دون متاعب صحية.