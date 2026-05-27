محافظ البحر الأحمر يتفقد المجزر الآلي بشمال الأحياء لمتابعة ذبح الأضاحي

ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، المجزر الآلي بشمال الأحياء لمتابعة ذبح الأضاحي تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ، يرافقه الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ ، المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة، اللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال، الاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ والدكتورة رشا صلاح أحمد مدير مديرية الطب البيطري، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خلال جولته بالمجزر تفقد المحافظ خط السير المقرر لاستقبال الأضاحي وتنفيذ عمليات الذبح والسلخ ووضع الأختام، والإطمئنان علي جاهزية المداخل و عنابر الكشف والذبح وتجهيز الأضاحي لتسليمها للمواطنين المترددين علي المجزر خلال أيام العيد .

كما أكد المحافظ علي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تواجد الأطباء البيطريين والمساعدين بالمجزر لسرعة تنفيذ دورة الذبح وتسليم اللحوم لكل المضحيين بصورة آمنة وصحية .

يذكر أن الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر أكد علي جميع المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر بالمجان بدلا من الذبح العشوائي بالشوارع للحفاظ علي البيئة وتفادي العقوبات القانونية.

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

