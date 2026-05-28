تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 470.5 ريال



تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



أسعار الذهب اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 537.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 492.75 ريال سعودي.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 470.50 ريال سعودي، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 403.25 ريال سعودي.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 3763.2 ريال سعودي، فيما سجلت الأوقية نحو 16721 ريالًا سعوديًا.



السعر العالمي



وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4458.9 دولار، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية.



عوامل التأثير



وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل رئيسية، من بينها أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، بالإضافة إلى تحركات أسعار النفط العالمية.

كما تلعب معدلات العرض والطلب وحجم إنتاج الذهب دورًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسعار داخل الأسواق.



ملاذ آمن



ويواصل الذهب جذب المستثمرين باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.