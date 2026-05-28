بتكلفة 7.5 مليون جنيه..محافظ الوادي الجديد تتابع تجديد الوحدة البيطرية بالراشدة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،صباح اليوم، أعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومتابعة انتظام أعمال الذبح والخدمات المقدمة بمجزر القرية، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وعددٌ من القيادات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين منظومة الصحة العامة بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واطلعت محافظ الوادي الجديد على معدلات تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الوحدة البيطرية، المُقامة على مساحة 200 م٢، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الجارية نحو 25% ، بما يدعم تطوير خدمات الكشف والتحصين والرعاية البيطرية المقدمة بالقرية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة لنهو الأعمال، تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال العيد القومي للمحافظة.

كما تابعت انتظام أعمال ذبح الأضاحي بالمجان بالمجزر، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة؛ لضمان تقديم خدمة بيطرية آمنة للمواطنين، موجهةً بدراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر؛ لدعم مستوى الخدمات المقدمة وتحسين بيئة العمل وفق الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.