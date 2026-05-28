د.منال عوض: تنفيذ 25 محطة وسيطة و42 مدفنا صحيا ورفع 7 ملايين طن تراكمات ضمن خطة تحسين البيئة

تطوير البينية التحتية لمنظومة المخلفات
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم (25) محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وتوريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم (42) مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات، ضمن تنفيذ البرنامج الأول من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فيما يخص تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين كفاءة جمع ونقل القمامة وتقليل التراكمات داخل المناطق السكنية لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن ما تم إنجازه ضمن البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة ، حيث أوضح التقرير أنه تم تنفيذ (4) محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، والانتهاء من تنفيذ (5) مصانع وخطوط تدوير مخلفات بعدد من المحافظات، مع استكمال أعمال التطوير في عدد من المصانع الأخرى الجاري تنفيذها.

وأشار التقرير إلى ان منظومة المخلفات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي ، كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، بما يمثل تحولًا جوهريًا في معالجة مصادر التلوث التاريخية وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الأكثر تأثرًا.

وفيما يتعلق بتمويل وتشغيل المنظومة، أوضح التقرير أنه تم إبرام (37) عقدًا مع شركات القطاع الخاص المتخصصة، لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في عدد من المحافظات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمة المقدمة.

كما أظهرت المؤشرات تحسنًا واضحًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال نفس الفترة.

وفي إطار المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، باعتباره أحد أهم المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد المصرف بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال برنامج متكامل يشمل ثلاث مكونات رئيسية (المخلفات الصلبة، والصرف الصحي - تأهيل ورفع كفاءة المصرف) ، وفيما يخص مكون المخلفات الصلبة، يستهدف المشروع تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات الثلاث من خلال دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، وإنشاء مرافق فصل ومعالجة وتدوير، إلى جانب إغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.

وأوضح التقرير أنه يتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مع إجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ نحو 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن كل هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات الإقليمية الكبرى مثل مصرف كيتشنر، بما يسهم في تحسين البيئة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

المخلفات الصلبة مصرف كيتشنر البنية التحتية

