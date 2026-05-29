الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ما الذي يشربه الاسرائيليين سرا ولا يخبرون به أحد؟

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشف استطلاع سنوي أجرته شركة "شتراوس ووتر" و"تامي 4" لعام 2026 أن الماء لا يزال المشروب الأكثر استهلاكاً بين الإسرائيليين، رغم تنوع البدائل وانتشار القهوة والمشروبات الغازية.

 وأظهرت النتائج أن 53% من الإسرائيليين يعتبرون الماء المشروب الذي يستهلكونه بشكل أساسي، مقابل 22% للقهوة و10% فقط للمشروبات الغازية المحلاة، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 8 أكواب من الماء، بما يتماشى مع التوصيات الصحية المتعارف عليها.

وبحسب الاستطلاع، يفضل 74% من الإسرائيليين شرب الماء دون أي إضافات مثل الليمون أو النكهات أو المحليات، ما يعكس استمرار تفضيل المياه النقية رغم رواج المشروبات المنكهة وأنماط الاستهلاك الحديثة.

إلا أن الدراسة كشفت عن مفارقات لافتة في العلاقة مع الماء، إذ قال 42% من المشاركين إنهم لا يشربون ماء الصنبور حتى عندما يشعرون بالعطش، بينما أقرّ 40% منهم بأنهم يشعرون بالحرج عند طلب ماء الصنبور في المطاعم، ويفضل كثيرون منهم قبول المياه المعدنية التي يعرضها النادل.

وأظهرت النتائج أيضاً أن واحداً من كل ثلاثة إسرائيليين يستخدم شرب الماء كذريعة لتأجيل المهام أو الحصول على استراحة قصيرة من العمل أو الأعمال المنزلية أو الجلوس أمام الشاشات.

وفيما يتعلق بعيد "شفوعوت" أو عيد الاسابيع ، الذي يرتبط تقليدياً باحتفالات الماء، أشار الاستطلاع إلى أن 37% من الإسرائيليين يرون هذه الاحتفالات رمزاً للمرح والبهجة، بينما يعتبرها 34% تقليداً إسرائيلياً محبباً. في المقابل، يرى 21% أنها تتسبب في هدر المياه، ويصفها 19% بأنها غير ضرورية، مع ملاحظة أن الانتقادات لهذه المظاهر أكثر انتشاراً بين فئة الشباب مقارنة بكبار السن.

كما أظهرت الدراسة فروقاً واضحة في عادات الاستهلاك بين الفئات المختلفة؛ إذ تميل النساء إلى شرب كميات أكبر من الماء مقارنة بالرجال، بينما يستهلك الرجال المشروبات الغازية بمعدلات تقارب ضعف استهلاك النساء. أما كبار السن فهم الأكثر التزاماً بشرب الماء، في حين يميل الشباب إلى سلوكيات أكثر مرونة، مثل استخدام شرب الماء كوسيلة لأخذ استراحة أو الاعتراف بشرب مياه الآخرين دون علمهم.

وتطرقت الدراسة أيضاً إلى مستوى المعرفة بقطاع المياه في إسرائيل، حيث تبين أن 41% من الإسرائيليين لا يعرفون أن المياه المحلاة تُعد المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بينما لا يزال نحو ربع المشاركين يعتقدون أن بحيرة طبريا هي المصدر الأساسي للمياه.

وفي هذا السياق، أكدت شركة "تامي 4" التابعة لشركة "شتراوس ووتر" أنها تواصل تطوير حلول مرتبطة بعادات المستهلكين المحليين، مشيرة إلى فوزها مؤخراً بجائزة الابتكار السنوية من جمعية التسويق الإسرائيلية عن جهاز "تامي 4 شبات"، المصمم لتوفير حل تقني وشرعي للجمهور المحافظ خلال يوم السبت.

وقالت شماريت فيرشوفر، الرئيسة التنفيذية لشركة "تامي 4"، إن نتائج الاستطلاع تؤكد أن الماء في إسرائيل ليس مجرد منتج استهلاكي أساسي، بل عنصر متجذر في الثقافة المحلية والعادات الصحية، مضيفة أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تحويل استهلاك الماء إلى جزء من نمط حياة متكامل من خلال تطوير حلول تتناسب مع احتياجات المستهلك الإسرائيلي.

وخلص الاستطلاع إلى أن الماء لا يمثل مجرد مشروب يومي لدى الإسرائيليين، بل يشكل جزءاً من الثقافة والعادات الاجتماعية ونمط الحياة، رغم استمرار بعض المفاهيم الخاطئة بشأن مصادر المياه وسلوكيات استهلاكها.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
