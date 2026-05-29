أخطر العادات الغذائية... أطباء يقدمون نصائح ذهبية لتجنب أضرار اللحوم

مع دخول عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من موائد عامرة باللحوم والأطعمة الدسمة، تتزايد أهمية اتباع عادات غذائية صحية تساعد على الاستمتاع بأجواء العيد دون التعرض لمشكلات صحية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.

الإعتدال فى تناول اللحوم

قدّمت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري الباطنة والتغذية، مجموعة من الإرشادات الصحية للحفاظ على التوازن الغذائي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الاستمتاع بموائد العيد لا يتعارض مع اتباع عادات غذائية صحية، شرط الاعتدال في تناول اللحوم وتجنب الإفراط.

وأوضحت، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر غذائية مهمة وبروتينات مفيدة لصحة الجسم والمخ، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في تناول اللحوم نفسها، وإنما في الكميات المفرطة وطرق الطهي غير الصحية التي قد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

الإفراط فى تناول الأطعمة خلال العيد

وأكدت أن الإفراط في تناول الأطعمة خلال العيد، حتى وإن كانت مفيدة، قد يؤدي إلى اضطرابات ومشكلات بالجهاز الهضمي، مشددة على أهمية الالتزام بالكميات المعتدلة وتناول الطعام بشكل متوازن لتجنب أي مضاعفات صحية.

نصيحة لمرضي السكري

ونصحت بضرورة إزالة الدهون الظاهرة من اللحوم، خاصة لمرضى السكري وارتفاع الكوليسترول، مع الاعتماد على طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو الطهي داخل الفرن، وتقليل استخدام الزيوت والسمن، إلى جانب تجنب تناول اللحوم المصنعة قدر الإمكان.

كيفية الشعور بالشبع

كما أشارت إلى بعض العادات البسيطة التي تساعد على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، من بينها شرب كوبين من الماء قبل تناول الطعام، موضحة أن المياه الباردة نسبيًا قد تساعد في تقليل كميات الطعام المستهلكة.

وأضافت أن بعض المشروبات مثل القهوة والشاي، بالإضافة إلى مشروبات الزنجبيل والقرفة، قد تسهم في تحسين معدلات الحرق وتقليل الرغبة في تناول الحلويات، لما تحتويه من مضادات أكسدة وعناصر تمنح الجسم الطاقة.

أهمية الإكثار من الخضروات

وشددت على أهمية الإكثار من تناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف، مع استبدال عصائر الفاكهة بعصائر الخضروات لتقليل استهلاك السكريات والحفاظ على التوازن الغذائي خلال أيام العيد.

ولفتت إلى أن كبار السن ومرضى الضغط والسكر والكوليسترول هم الأكثر احتياجًا للالتزام بالعادات الغذائية الصحية خلال العيد، من خلال التحكم في كميات الطعام واختيار طرق الطهي المناسبة، مؤكدة أن التوازن والوقاية يظلان أفضل وسيلة للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى دون التعرض لمشكلات صحية.