الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط

أحمد زهران

تحولت فرحة أسرة بسيطة، أثناء استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، في "عزبة العبسي" التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة إلى كابوس مأساوي مروع، بعدما التهم حريق ضخم منزلهم بالكامل نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، ليتسبب في تفحم جدران البيت ومحتوياته، ويترك أفراد الأسرة بلا مأوى يفترشون الشارع.

بدأت المأساة بنشوب حريق هائل جراء ماس كهربائي، وسرعان ما حاصرت النيران أرجاء المنزل البسيط، وعلى الرغم من محاولات الأهالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن الحريق قضى على الأخضر واليابس. 
وتسبب الحادث في تفحم كافة الأجهزة الكهربائية، الأثاث، والمستلزمات المعيشية للأسرة، ليتحول شقى العمر في دقائق معدودة إلى كومة من الرماد.

ولم تتوقف المعاناة عند خسارة الأسرة الجدران الاي تحميهم، بل تعيش الأسرة ظروفاً إنسانية غاية في القسوة؛ حيث باتت تسكن في الشارع بلا غطاء أو جدار يحميها، ويزداد الأمر سوءا بالوضع الصحي الحرج لرب الأسرة م ا، الذي يرقد حاليا طريح الفراش عاجزا عن الحركة، إثر تعرضه لحادث سابق أدى إلى إصابته بكسر مضاعف في الحوض، مما يجعله غير قادر على العمل أو السعي لتوفير قوت يوم عائلته أو إعادة بناء ما دمرته النيران.

وتوجه أهالي عزبة العبسي وجيران الأسرة المنكوبة باستغاثة عاجلة إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وإلى وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لسرعة التدخل لإنقاذ هذه الأسرة، وتقديم المساعدات العاجلة لإعادة تأهيل المنزل، بجانب توفير الرعاية الطبية اللازمة للأب المريض.

لتواجه الأسرة، قسوة الشارع والمرض، وتنتظر لفتة إنسانية تعيد لها الأمان الذي سلبته النيران في أيام العيد.

محافظة الجيزة وزارة التضامن الاجتماعي مركز العياط محافظ الجيزة

