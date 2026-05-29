تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف وإزالتها في المهد مع تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حملاتها المكثفة لرصد وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء

وفي هذا الصدد ، شن حي وسط ، عدة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور الثامن علوي بالعقار الكائن بشارع بدر الجمال بمنطقة أمبروزو – محرم بك، شملت حوائط وسقفًا خرسانيًا وكذا إزالة شدة خشبية مخالفة بالدور الثامن وجزء من الدور التاسع بعقار بطريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج، وذلك لمخالفة قرار الترميم الصادر للعقار وتنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم فك وإزالة الشدة الخشبية وإزالة جميع المخالفات.

وقام حي المنتزه أول حملة مكبرة بمنطقة المراغي القديمة لإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بعقار مكوَّن من دور أرضي وتسعة أدوار، حيث تبين وجود شدة خشبية لصب سقف الدور العاشر العلوي ، وتم على الفور فك الشدة الخشبية وإزالة الأعمال المخالفة بالكامل بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لصب سقف الدور السابع العلوي بعقار يقع ما بين شارع المسرح وشارع عقل باشا بمنطقة سيدي بشر قبلي، حيث جرى إزالة الدور المخالف بالكامل بما يشمله من حوائط وأسقف وأعمدة.

وفي حي الجمرك، تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بسطح العقار رقم 31 شارع جودة، حيث تبين وجود قواطيع مبانٍ مخالفة وتمت إزالتها بالكامل.

ففي حي غرب، تم فور رصد أعمال بناء مخالف عبارة عن إنشاء سقف بالدور الرابع بالعقار رقم 91 بمنطقة نجع العرب، تم ازالته بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي حي العامرية ثان، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لدور أرضي، وهدم الحوائط المخالفة في المهد فضلا عن إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بقرية الحربة، عبارة عن حوائط دور أرضي على مساحة 300 متر بالاضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بمنطقة نجع حبون، عبارة عن أرض محاطة بسور على مساحة 600 متر، وتم هدم السور وإزالة التعدي بالكامل.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب، حملة موسعة أسفرت عن تنفيذ عدة حالات إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية بهيج، تضمنت فك شدات خشبية لأدوار أرضية وثانية، وإزالة جلسات بالطوب الأبيض، إلى جانب إيقاف أعمال تشطيبات لمحل والتحفظ على الأخشاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية المكثفة لرصد وإزالة أي مخالفات أو تعديات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني وحماية الرقعة الزراعية.