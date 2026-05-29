قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لا يوجد عزاء آخر».. أحمد حلمي بعد وداع والدته بمقابر العائلة في بنها
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
هيئة الطرق: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل أزمة التكدس
إقبال متزايد بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من السباحة في شواطئ الغرب
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان.. ورد قاس من حزب الله
خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية بالإسكندرية

إزالة التعديات بالبناء المخالف
إزالة التعديات بالبناء المخالف
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف وإزالتها في المهد مع تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حملاتها المكثفة لرصد وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء

وفي هذا الصدد ، شن حي وسط ، عدة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور الثامن علوي بالعقار الكائن بشارع بدر الجمال بمنطقة أمبروزو – محرم بك، شملت حوائط وسقفًا خرسانيًا وكذا إزالة شدة خشبية مخالفة بالدور الثامن وجزء من الدور التاسع بعقار بطريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج، وذلك لمخالفة قرار الترميم الصادر للعقار وتنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم فك وإزالة الشدة الخشبية وإزالة جميع المخالفات.

وقام حي المنتزه أول حملة مكبرة بمنطقة المراغي القديمة لإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بعقار مكوَّن من دور أرضي وتسعة أدوار، حيث تبين وجود شدة خشبية لصب سقف الدور العاشر العلوي ، وتم على الفور فك الشدة الخشبية وإزالة الأعمال المخالفة بالكامل بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لصب سقف الدور السابع العلوي بعقار يقع ما بين شارع المسرح وشارع عقل باشا بمنطقة سيدي بشر قبلي، حيث جرى إزالة الدور المخالف بالكامل بما يشمله من حوائط وأسقف وأعمدة.

وفي حي الجمرك، تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بسطح العقار رقم 31 شارع جودة، حيث تبين وجود قواطيع مبانٍ مخالفة وتمت إزالتها بالكامل.

ففي حي غرب، تم فور رصد أعمال بناء مخالف عبارة عن إنشاء سقف بالدور الرابع بالعقار رقم 91 بمنطقة نجع العرب، تم ازالته بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي حي العامرية ثان، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لدور أرضي، وهدم الحوائط المخالفة في المهد فضلا عن إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بقرية الحربة، عبارة عن حوائط دور أرضي على مساحة 300 متر بالاضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بمنطقة نجع حبون، عبارة عن أرض محاطة بسور على مساحة 600 متر، وتم هدم السور وإزالة التعدي بالكامل.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب،  حملة موسعة أسفرت عن تنفيذ عدة حالات إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية بهيج، تضمنت فك شدات خشبية لأدوار أرضية وثانية، وإزالة جلسات بالطوب الأبيض، إلى جانب إيقاف أعمال تشطيبات لمحل والتحفظ على الأخشاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية المكثفة لرصد وإزالة أي مخالفات أو تعديات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني وحماية الرقعة الزراعية.

الإسكندرية حملات أزالة مخالفات تعديات الأراضي الزراعية عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد