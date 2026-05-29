القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات وتوجه 5 ضربات مشتركة خلال الأسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم /الجمعة/، بأن القوات المسلحة الروسية سيطرت على 4 بلدات، ووجهت 5 ضربات مشتركة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع.

وقالت الوزارة في البيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" : "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ليسنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة نوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وتابع: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدتي بوداركي وكارايتشنوي في مقاطعة خاركوف".

وأكد "في الفترة من 23 إلى 29 مايو من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة جوية وبحرية وبرية وطائرات مسيرة هجومية".

ونتيجة لذلك، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة، ومرافق النقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والقواعد الجوية، وورش التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات بدون طيار، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

