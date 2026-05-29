تقرير: الصين تشيّد منصات إطلاق قرب الصوامع النووية لتعزيز قدرات الردع الاستراتيجي

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن مشروع عسكري صيني واسع النطاق في صحراء شينجيانج، يتضمن إنشاء شبكة ضخمة من منصات الإطلاق والمخابئ والمنشآت الداعمة بالقرب من الصوامع النووية التي تضم الصواريخ الصينية بعيدة المدى.

ووفقًا لتحليل صور راجعتها وكالة «رويترز»، يجري بناء أكثر من 80 منصة يمكن استخدامها من قبل قاذفات الصواريخ المتنقلة وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب منشآت يُعتقد أنها مخصصة للحرب الإلكترونية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومراكز القيادة والسيطرة.

ويرى خبراء أمنيون أن حجم الإنشاءات يعكس توسعًا كبيرًا في البنية التحتية المحصنة الخاصة بالقوات النووية البرية الصينية، في إطار مساعي بكين لتعزيز قدرتها على تنفيذ «ضربة ثانية» والاحتفاظ بقدرة ردع موثوقة في حال تعرضها لهجوم نووي.

وأشار محللون إلى أن هذه التطورات تمثل خطوة جديدة في سباق التسلح الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن تايوان وقضايا الأمن الإقليمي.

وتُعد حقول الصوامع النووية في شينجيانج وقانسو ركيزة أساسية في منظومة الردع النووي الصينية، إلى جانب القدرات النووية التي تمتلكها بكين عبر الغواصات والطائرات.