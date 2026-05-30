قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس
بعد إقالته.. مدرب إسباني خلفا لآرني سلوت في ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

10 أيام اختفت من التاريخ.. لماذا استيقظ العالم في أكتوبر 1582 ليجد نفسه في المستقبل؟

التقويم
التقويم
أمينة الدسوقي

في واحدة من أغرب الوقائع التي شهدها التاريخ البشري، اختفت عشرة أيام كاملة من التقويم في شهر أكتوبر عام 1582، وهو حدث لا يزال يثير الدهشة حتى اليوم، خاصة مع ظهور آثاره في تطبيقات التقويم الحديثة على الهواتف الذكية، حيث يقفز التاريخ مباشرة من 4 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، وكأن الأيام العشرة الفاصلة لم توجد قط.

لغز الأيام المفقودة يعود للواجهة

بدأت القصة عندما لاحظ مستخدمو الهواتف الذكية أن التقويم الرقمي يتجاوز الفترة بين الخامس والرابع عشر من أكتوبر 1582، ورغم أن الأمر قد يبدو للوهلة الأولى خللاً تقنياً، فإن الحقيقة ترتبط بقرار تاريخي غير طريقة حساب الزمن في العالم.

ففي ذلك العام، شهدت أوروبا تحولاً جذرياً من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري، وهو النظام الزمني المعتمد حالياً في معظم دول العالم.

 

التقويم اليولياني خطأ صغير تراكم عبر القرون

اعتمد الأوروبيون لقرون طويلة على التقويم اليولياني الذي وضعه الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عام 45 قبل الميلاد ورغم دقته الكبيرة بالنسبة لعصره، فإنه كان أطول من السنة الشمسية الحقيقية ببضع دقائق فقط.

هذا الفارق البسيط تراكم مع مرور الزمن، ما أدى إلى انحراف التواريخ تدريجياً عن الفصول الطبيعية وبحلول القرن السادس عشر، وصل الفرق إلى نحو عشرة أيام كاملة.

 

عيد الفصح وراء الأزمة

أصبح هذا الانحراف مشكلة حقيقية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، إذ يعتمد تحديد موعد عيد الفصح على الاعتدال الربيعي ومع مرور الوقت، بات الاعتدال يحدث فعلياً قبل الموعد المفترض بنحو عشرة أيام، ما أربك الحسابات الدينية والتقويمية.

ولمعالجة هذه الأزمة، أصدر البابا غريغوري الثالث عشر قراراً باعتماد تقويم جديد أكثر دقة، عُرف لاحقاً باسم "التقويم الغريغوري".

 

كيف اختفت الأيام العشرة؟

لتصحيح الخطأ المتراكم، كان لا بد من حذف عشرة أيام دفعة واحدة وهكذا، انتهى يوم الخميس 4 أكتوبر 1582، ليبدأ اليوم التالي مباشرة الجمعة 15 أكتوبر.

وبذلك اختفت الأيام من 5 إلى 14 أكتوبر من السجلات الزمنية في الدول التي طبقت الإصلاح الجديد، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ قياس الزمن.

 

ما الفرق بين التقويمين؟

يعتمد التقويم اليولياني على إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات دون استثناء، بينما وضع التقويم الغريغوري قواعد أكثر دقة للسنوات الكبيسة، ما جعله أكثر توافقاً مع الدورة الحقيقية للأرض حول الشمس وأقل عرضة للأخطاء التراكمية.

 

لماذا تظهر هذه الظاهرة على الهواتف الحديثة؟

تستند تطبيقات التقويم الحالية إلى التسلسل التاريخي الفعلي للتقويم الغريغوري، لذلك عند العودة إلى أكتوبر 1582 تظهر الأيام المحذوفة كما حدثت تاريخياً، فيقفز التاريخ مباشرة من الرابع إلى الخامس عشر من الشهر.

 

العالم لم يعتمد التغيير في وقت واحد

لم تنتقل جميع الدول إلى التقويم الغريغوري فوراً فبينما تبنته الدول الكاثوليكية عام 1582، استمرت دول أخرى في استخدام التقويم اليولياني لعقود، بل لقرون في بعض الحالات.

 

إرث زمني ما زال حاضراً

بعد أكثر من أربعة قرون، لا يزال اختفاء الأيام العشرة من أكتوبر 1582 يمثل واحدة من أكثر الحوادث غرابة في تاريخ البشرية. 

وبينما تبدو القصة أشبه برواية خيال علمي، فإنها في الواقع كانت خطوة علمية ضرورية لضبط الزمن والحفاظ على توافق التقويم مع حركة الأرض والفصول، وهو الإرث الذي لا يزال يرافقنا في حياتنا اليومية حتى اليوم.

الهواتف الذكية التقويم الرقمي التقويم اليولياني التقويم الغريغوري الدول الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ريال مدريد ملك أوروبا.. أرقام تاريخية تؤكد هيمنته على دوري الأبطال

سلوت

رسميًا.. ليفربول يعلن إقالة آرني سلوت

الزمالك

الزمالك يرسم طريق المونديال.. عودة أفريقيا تفتح باب كأس العالم للأندية 2029

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد