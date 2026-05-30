جيلي امجراند 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

جيلي امجراند موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي امجراند موديل 2026، وتنتمي امجراند لفئة السيارات السيدان .

أبعاد جيلي امجراند موديل 2026

تأتى سيارة جيلي امجراند موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4638 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1460 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك جيلي امجراند موديل 2026

تستمد سيارة جيلي امجراند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتستهلك 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي امجراند موديل 2026

زودت سيارة جيلي امجراند موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

بالإضافة إلى أن سيارة جيلي امجراند موديل 2026 بها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نظام تحكم في عجلة القيادة، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .