كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول البنجر بانتظام ؟

نهى هجرس

يعد البنجر، من الأطعمة المفيدة لخفض ضغط الدم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى احتوائه على نسبة عالية من النترات التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ونتيجة لذلك، قد يُساعد تناول البنجر بانتظام على خفض ضغط الدم، كما يُوفر العديد من الفوائد التي تُعزز هذا التأثير.

فوائد البنجر لضغط الدم 

- تتوسع الأوعية الدموية بسبب النترات

يحتوي الشمندر على نترات غير عضوية طبيعية (NO3)، والتي يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك (NO) :

يعمل أكسيد النيتريك على تعزيز استرخاء الأوعية الدموية ( توسع الأوعية الدموية) 

مع توسع الأوعية الدموية، تسترخي الأوعية الدموية وتتوسع، وهي عملية  تخفض ضغط الدم  عن طريق زيادة المساحة المتاحة لتدفق الدم وتقليل المقاومة التي يجب على القلب التغلب عليها لضخ الدم.

- قد ينخفض ضغط الدم الانقباضي لديك

على الرغم من قلة الأبحاث حول كيفية تأثير تناول البنجر المطبوخ أو النيء على ضغط الدم ، فقد أجريت دراسات مكثفة حول آثار عصير البنجر

أظهرت مراجعة منهجية للتجارب التي أجريت على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أن تناول ما بين 200 إلى 800 ملليغرام من عصير البنجر يومياً يرتبط بانخفاض قدره 5.3 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي السريري (أثناء الراحة) 

وأفاد تحليل آخر بأن تناول عصير البنجر (بجرعة يومية تتراوح بين 70 و250 ملليلترًا) أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.95 ملم زئبق لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

