ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول البنجر بانتظام ؟

يعد البنجر، من الأطعمة المفيدة لخفض ضغط الدم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى احتوائه على نسبة عالية من النترات التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ونتيجة لذلك، قد يُساعد تناول البنجر بانتظام على خفض ضغط الدم، كما يُوفر العديد من الفوائد التي تُعزز هذا التأثير.

فوائد البنجر لضغط الدم

- تتوسع الأوعية الدموية بسبب النترات

يحتوي الشمندر على نترات غير عضوية طبيعية (NO3)، والتي يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك (NO) :

يعمل أكسيد النيتريك على تعزيز استرخاء الأوعية الدموية ( توسع الأوعية الدموية)

مع توسع الأوعية الدموية، تسترخي الأوعية الدموية وتتوسع، وهي عملية تخفض ضغط الدم عن طريق زيادة المساحة المتاحة لتدفق الدم وتقليل المقاومة التي يجب على القلب التغلب عليها لضخ الدم.

- قد ينخفض ضغط الدم الانقباضي لديك

على الرغم من قلة الأبحاث حول كيفية تأثير تناول البنجر المطبوخ أو النيء على ضغط الدم ، فقد أجريت دراسات مكثفة حول آثار عصير البنجر

أظهرت مراجعة منهجية للتجارب التي أجريت على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أن تناول ما بين 200 إلى 800 ملليغرام من عصير البنجر يومياً يرتبط بانخفاض قدره 5.3 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي السريري (أثناء الراحة)

وأفاد تحليل آخر بأن تناول عصير البنجر (بجرعة يومية تتراوح بين 70 و250 ملليلترًا) أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.95 ملم زئبق لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.