إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات العيد

شهدت حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، باليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، إقبالًا ملحوظًا من الأسر والعائلات والزوار القادمين من مختلف المحافظات لقضاء أوقات ممتعة وسط المساحات الخضراء والطبيعة الخلابة.



وتوافد المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح على الحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالقناطر الخيرية، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ومظاهر البهجة التي تميز أيام العيد، حيث حرصت الأسر على التنزه والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع برحلات المراكب النيلية.



وأكد عدد من الزوار أن حدائق القناطر الخيرية تعد من أبرز المقاصد الترفيهية خلال الأعياد والمناسبات، لما تتمتع به من موقع متميز وإطلالات ساحرة على نهر النيل، إلى جانب أسعارها المناسبة وتنوع الخدمات المقدمة بها.



وشهدت الحدائق حالة من الانتظام وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار، مع توفير الخدمات اللازمة للحفاظ على راحة المواطنين وتأمين الاحتفالات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مديرية الري بالقليوبية ، أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من الحدائق بمساحات مختلفة مثل حديقة لؤلؤة الشرق 14 فدانا، والمركز الثقافى 9 أفدنة، والنيل 8 أفدنة، والبحيرة 3 أفدنة، والياسمين 8 أفدنة، والتوفيقى 3 أفدنة، والزهور 4 أفدنة، والجزيرة 6 أفدنة، والنخيل 7 أفدنة، وحديقة أ 6 أفدنة، إضافة إلى حديقة "أهالينا الجديدة"، وحديقة الفيروز أحدث مولود بين الحدائق بالقناطر الخيرية ليصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 11 حديقة.