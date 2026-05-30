قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات العيد

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية
إبراهيم الهواري

شهدت حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، باليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، إقبالًا ملحوظًا من الأسر والعائلات والزوار القادمين من مختلف المحافظات لقضاء أوقات ممتعة وسط المساحات الخضراء والطبيعة الخلابة.


وتوافد المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح على الحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالقناطر الخيرية، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ومظاهر البهجة التي تميز أيام العيد، حيث حرصت الأسر على التنزه والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع برحلات المراكب النيلية.


وأكد عدد من الزوار أن حدائق القناطر الخيرية تعد من أبرز المقاصد الترفيهية خلال الأعياد والمناسبات، لما تتمتع به من موقع متميز وإطلالات ساحرة على نهر النيل، إلى جانب أسعارها المناسبة وتنوع الخدمات المقدمة بها.


وشهدت الحدائق حالة من الانتظام وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار، مع توفير الخدمات اللازمة للحفاظ على راحة المواطنين وتأمين الاحتفالات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكدت مديرية الري بالقليوبية ، أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من الحدائق بمساحات مختلفة مثل حديقة لؤلؤة الشرق 14 فدانا، والمركز الثقافى 9 أفدنة، والنيل 8 أفدنة، والبحيرة 3 أفدنة، والياسمين 8 أفدنة، والتوفيقى 3 أفدنة، والزهور 4 أفدنة، والجزيرة 6 أفدنة، والنخيل 7 أفدنة، وحديقة أ 6 أفدنة، إضافة إلى حديقة "أهالينا الجديدة"، وحديقة الفيروز أحدث مولود بين الحدائق بالقناطر الخيرية ليصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 11 حديقة.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية عيد الأضحى المبارك حدائق القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

الصين والاتحاد الأوروبي

بكين: الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الدولار

سعر الدولار رابع أيام العيد .. ماذا حدث للعملة الخضراء؟

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد