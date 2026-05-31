حاتم صابر : إسرائيل تمضي في مخطط التهجير وتغيير ديموغرافية غزة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية التي تتجاوز القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة خلفت تداعيات إنسانية كارثية وأثارت انتقادات واسعة على المستوى الدولي.

استهداف فصيل بعينه

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن المشهد الحالي يتجاوز استهداف فصيل بعينه، ليمتد إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومقومات الحياة داخل القطاع، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

انعكاسات الأحداث على القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن التطورات التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن انعكاسات هذه الأحداث على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الواقع الميداني الحالي كشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر جهود التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة.

اندلاع الأحداث الأخيرة

وأضاف أن المفاوضات المطروحة حاليًا تعيد طرح العديد من الملفات التي كانت مطروحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، لكن في ظل ظروف أكثر تعقيدًا وصعوبة على الأرض، بعدما تعرضت مناطق واسعة من القطاع لدمار كبير أثر على مختلف مناحي الحياة.

وشدد خبير مكافحة الإرهاب الدولي على أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت الدولة المصرية رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع جديد على حساب حقوقهم وأراضيهم.

تغيير التركيبة السكانية

وأوضح أن القيادة المصرية تبنت موقفًا راسخًا يقوم على حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير التركيبة السكانية أو الجغرافية لقطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التهدئة والحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم صابر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا عربيًا ودوليًا أكبر من أجل وقف معاناة المدنيين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغييرات ديموغرافية على الأرض.