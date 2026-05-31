قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026
«ذا صن»: عمدة مانشستر يدرس انتخابات مبكرة حال وصوله للسلطة في بريطانيا
عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل
تصعيد جديد من حزب الله جنوب لبنان.. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال | تفاصيل
52.13 جنيه | آخر تحديث لأقل سعر دولار .. اليوم
تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب
ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم
«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة
«الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى
مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين | فيديو
الزمالك يعلن تمديد عقد لاعبته شروق إبراهيم لموسم إضافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حاتم صابر : إسرائيل تمضي في مخطط التهجير وتغيير ديموغرافية غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية التي تتجاوز القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة خلفت تداعيات إنسانية كارثية وأثارت انتقادات واسعة على المستوى الدولي.

استهداف فصيل بعينه

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن المشهد الحالي يتجاوز استهداف فصيل بعينه، ليمتد إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومقومات الحياة داخل القطاع، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

انعكاسات الأحداث على القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن التطورات التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن انعكاسات هذه الأحداث على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الواقع الميداني الحالي كشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر جهود التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة.

اندلاع الأحداث الأخيرة

وأضاف أن المفاوضات المطروحة حاليًا تعيد طرح العديد من الملفات التي كانت مطروحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، لكن في ظل ظروف أكثر تعقيدًا وصعوبة على الأرض، بعدما تعرضت مناطق واسعة من القطاع لدمار كبير أثر على مختلف مناحي الحياة.

وشدد خبير مكافحة الإرهاب الدولي على أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت الدولة المصرية رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع جديد على حساب حقوقهم وأراضيهم.

تغيير التركيبة السكانية

وأوضح أن القيادة المصرية تبنت موقفًا راسخًا يقوم على حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير التركيبة السكانية أو الجغرافية لقطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التهدئة والحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم صابر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا عربيًا ودوليًا أكبر من أجل وقف معاناة المدنيين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغييرات ديموغرافية على الأرض.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال مكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

سلوت

رسميًا.. ليفربول يعلن إقالة آرني سلوت

ترشيحاتنا

ماكرون

فريق يُلهم أوروبا بأسرها.. ماكرون يحتفي بتتويج باريس سان جيرمان

الدراسة في اسرائيل

إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

الاحتلال في جنوب لبنان

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يوصي بالاحتفاظ بمواقعه في جنوب لبنان

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد