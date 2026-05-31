الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الكرة الذهبية تشتعل مبكرا.. من يقترب من عرش أفضل لاعب في العالم؟

أمينة الدسوقي

مع انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا، بدأت ملامح الصراع على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 تتضح تدريجيا، في سباق مفتوح يشهد منافسة شرسة بين نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، بعدما أصبحت الجائزة بعيدة عن الهيمنة التي فرضها الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لسنوات طويلة.

ديمبيلي يسعى للاحتفاظ بالتاج

يبرز الفرنسي عثمان ديمبيلي كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على الجائزة مجددا، بعدما نجح في التتويج بها العام الماضي عقب موسم استثنائي قاد خلاله فريقه باريس سان جيرمان إلى تحقيق أول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تألق ديمبيلي بعد سنوات من المعاناة مع الإصابات وتذبذب المستوى، ليصبح نموذجًا للاعب الذي استطاع إعادة بناء مسيرته والوصول إلى قمة المجد الكروي.

البطولات الكبرى تحسم السباق

ورغم أهمية الأداء مع الأندية، فإن المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع إقامة كأس العالم 2026، التي قد تقلب موازين الترشيحات بالكامل وتمنح بعض النجوم فرصة ذهبية لتعزيز حظوظهم.

كما تمثل بطولة كأس الأمم الإفريقية محطة مهمة لعدد من اللاعبين، حيث يمكن للتألق القاري أن يمنحهم أفضلية إضافية في سباق الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

باريس سان جيرمان يفرض حضوره

ساهم تتويج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي في تعزيز أسهم عدد من لاعبيه ضمن قائمة المرشحين، وهو ما يعكس التأثير الكبير للنجاح الجماعي على فرص اللاعبين في حصد الجوائز الفردية.

ويبدو أن الأداء في المباريات الكبرى والمواجهات الحاسمة سيكون العامل الأبرز في تحديد هوية الفائز عندما يقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

يتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة المرشحين، يليه الفرنسي عثمان ديمبيلي، ثم الإنجليزي ديكلان رايس والإسباني لامين يامال والفرنسي مايكل أوليسي.

كما تضم القائمة أسماء بارزة أخرى، أبرزها كيليان مبابي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفيتينيا، ولويس دياز، وإيرلينغ هالاند، إلى جانب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ورغم اقتراب الموسم من محطته الحاسمة، فإن سباق الكرة الذهبية لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه البطولات الدولية المقبلة، والتي قد تمنح أحد النجوم فرصة ذهبية لاعتلاء عرش أفضل لاعب في العالم.

