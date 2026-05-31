تعليم القاهرة: فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالمدارس غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارا من غدا الإثنين وحتى 30 يونيو 2026.

وأكدت مديرية التربية و التعليم بالقاهرة ، أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي:

https://cairomoe.net

ودعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتقديم، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان تسجيل الطلبات بصورة صحيحة.

وأشارت المديرية إلى أن إجراءات التقديم تأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور وتوفير الخدمات التعليمية إلكترونيًا، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في التقديم.