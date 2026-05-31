جيش الاحتلال يزعم القضاء على 900 من عناصر حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على 900 من عناصر حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قواته تشن هجمات على البنية التحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان منذ صباح اليوم.

وفي المقابل ؛ إستهدف حزب الله بمسيرتين انقضاضيتين عربتين من طراز نميرا للعدو الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان.

كما فعّعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر القول بأن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم أكثر من 20 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى سقوط 4 إصابات في انفجار مسيرة في منطقة بيت هيلل والحدث لم ينته بعد.