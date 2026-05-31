أحمد جلال: مرارة دوري الأبطال لم تمنع فرحة أرسنال باللقب

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان لم تمنع جماهيره ولاعبيه من الاحتفال بالإنجاز المحلي الكبير.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «خسارة لقب دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، رغم مراراتها، لم تفسد فرحة جمهور أرسنال العظيم ولاعبيه وجهازهم الفني، بقيادة أرتيتا، من الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي».

وأضاف أن فريق أرسنال قدم موسمًا مميزًا واستحق التتويج عن جدارة، مشيرًا إلى أن ما حققه الجانرز يعكس العمل الكبير الذي قام به المدير الفني ميكيل أرتيتا والجهاز المعاون طوال الموسم.

وأكد أحمد جلال أن جماهير أرسنال كانت تستحق لحظة الفرح بعد سنوات من الانتظار، خاصة في ظل الأداء القوي والثبات الذي ظهر به الفريق خلال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أن خسارة البطولات الكبرى لا يجب أن تقلل من قيمة الإنجازات الأخرى، موضحًا أن أرسنال نجح في تقديم كرة قدم ممتعة وفرض نفسه بقوة بين كبار أوروبا هذا الموسم.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن «الجانرز يستحقون الفرحة ويستحقون اللقب الغالي بجدارة»، في إشادة واضحة بالمستوى الذي ظهر به الفريق الإنجليزي هذا الموسم.