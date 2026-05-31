الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدرندلي: بعثة المنتخب في أمريكا تسير وفق الخطة.. ولم يسافر أي فرد خارج الإطار الرسمي

إسراء أشرف

 أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بعثة منتخب مصر المتواجدة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أجواءً مستقرة، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالإقامة والتنقل تم تجهيزها بصورة جيدة قبل انطلاق مشوار الفريق.

وأوضح الدرندلي في تصريحات لـ"ملعب أون"، أن أفراد المنتخب وجدوا استقبالًا طيبًا منذ وصولهم، كما حرص اللاعبون على القيام بجولة قصيرة في محيط مقر الإقامة، حيث حظوا بترحيب من الجماهير والمارة في المنطقة المحيطة بالفندق.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب استفاد بشكل كبير من فترة الإعداد التي سبقت السفر، سواء على المستوى الفني من خلال المباريات الودية أو على الجانب المالي، في ظل التعاون مع الشركة المتحدة للرياضة التي وفرت دعمًا كبيرًا للبعثة.

وأضاف أن رحلة السفر إلى الولايات المتحدة تمت في ظروف مريحة للغاية، مؤكدًا أن اللاعبين سافروا على متن طائرة مجهزة بأحدث الإمكانيات، وهو ما ساعدهم على الوصول في حالة بدنية جيدة.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول عدد أفراد البعثة، أوضح الدرندلي أن القائمة تضم 59 فردًا بينهم 26 لاعبًا، لافتًا إلى أن بعض الأفراد الذين رافقوا المنتخب ارتبط وجودهم بالمباراة الودية أمام البرازيل، وسافروا على نفقة الجهة المنظمة للقاء.

كما شدد على أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الذين سيلتحقون بالبعثة خلال الفترة المقبلة سيتحملون تكاليف سفرهم بشكل شخصي، مؤكدًا أن القرار الوزاري الخاص بالبعثة تضمن أسماء إضافية كإجراء احترازي فقط تحسبًا لأي تغييرات أو ظروف طارئة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يرافق المنتخب أي شخص لا يمتلك صفة رسمية أو دورًا مرتبطًا بالبعثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة أسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق استفادة اقتصادية مهمة للاتحاد.

