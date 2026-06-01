كواليس جلسة حسام حسن مع دونجا قبل السفر إلى أمريكا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تعامل باحترافية مع الجدل المثار حول نبيل عماد "دونجا"، مشيدًا بطريقة إدارة الملف داخل معسكر المنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "جهاز منتخب مصر تعامل بشكل جيد مع قصة دونجا، ورفض الحديث عن الأمر، وقال: إحنا موصلناش حاجة ومنعرفش حاجة".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن تحدثا مع اللاعب وطالباه بعدم التفكير في هذا الموضوع، والتركيز فقط في التدريبات والعمل داخل معسكر المنتخب".

وتابع: "حسام حسن وافق على حصول عمر مرموش على إجازة من أجل إتمام مراسم زواجه، خاصة أنه بعد كأس العالم سيكون منشغلًا مع مانشستر سيتي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن جمع اللاعبين داخل المعسكر وفرض حالة من التركيز الكامل، ولا بد أن ندعم المنتخب والجهاز الفني خلال هذه المرحلة المهمة".