قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش
ولايتي: إيران ومحور المقاومة سيبقيان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية
كريمة عوض: إيران ليست في موقف ضعف أمام أمريكا وتتخذ مسارا تصعيديا واضحا
صاحبة أعمال فنية تركت أثرًا.. نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سهام جلال
عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة
هل قراءة سورة يس يوميا بعد الفجر بدعة محرمة؟.. اغتنمها لـ5 أسباب
ليس أوروبيًا.. شبانة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد
عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص
قبل وفاتها بـ16 ساعة.. ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها؟
انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
8 انفجارات متتالية تهز العاصمة الأوكرانية كييف
قابلت في مهنة الفن قلة قيمة.. آخر تصريحات الفنانة سهام جلال قبل وفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم انشغال القادم من الحج باستقبال الضيوف وترك صلاة الجماعة بالمسجد؟

ما حكم انشغال القادم من الحج باستقبال الضيوف وترك صلاة الجماعة في المسجد؟
ما حكم انشغال القادم من الحج باستقبال الضيوف وترك صلاة الجماعة في المسجد؟
شيماء جمال

حكم انشغال القادم من الحج باستقبال الضيوف وترك صلاة الجماعة في المسجد؟ سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء: إن زيارة العائدين من أداء فريضة الحج والتماس الدعاء منهم والتبرك به أمرٌ مستحبٌّ شرعًا؛ على ألَّا ينشغل القادم من الحج باستقبال الزائرين والضيوف عن القيام بمهامه وتكليفاته المنوطة به؛ وخاصة أداء الصلاة جماعة في المسجد -كما ورد في السؤال-، بل عليه أن يحافظ على أداء الصلاة جماعة في المسجد، ويحصل فضل الجماعة له بصلاته في بيته مع مَن حَضَر معه.

انشغال القادم من الحج باستقبال الزائرين وترك الجماعة

وشددت على انه ينبغى ألَّا ينشغل القادم من الحج باستقبال الزائرين والضيوف عن أداء الصلاة جماعة في المسجد -كما ورد في السؤال-، بل عليه أن يحافظ على أداء صلاة الجماعة في المسجد، ويحصل الفضل ولو بصلاة الجماعة في بيته مع مَن حَضَر معه، فقد جاء في السُّنَّة النبوية ما يدل على مشروعية صلاة الجماعة في البيت، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».

وقال العلامة الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (2/ 30، ط. دار الكتب العلمية): [أصل الفضيلة -وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة- فحاصلة بالصلاة جماعة في بيته على هيئة الجماعة الكائنة في المسجد، فالحاصل أن كلَّ ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان] اهـ.

وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 425، ط. دار المعارف): [قوله: (أفضل من صلاة الفذ) ويحصل الفضل ولو بصلاة الرجل مع امرأته في بيته] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 180): [وكلُّ جماعةٍ صلَّى فيها رجلٌ في بيته، أو في مسجد صغير، أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه، والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أحب إليَّ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 456، ط. عالم الكتب): [(وله فعلها) أي الجماعة (في بيته و) في (صحراء)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» متفقٌ عليه، (و) فعلها (في مسجد أفضل)؛ لأنه السُّنَّة] اهـ.

الحج الجماعة صلاة الجماعة في المسجد ترك صلاة الجماعة في المسجد الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر

نزل 800 جنيه .. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الذهب

أسعار الذهب اليوم| انهيار حاد ونصائح عاجلة من الشعبة بالشراء.. تفاصيل

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

أسعار الدواجن والبيض اليوم

كيلو البانية يتراجع 80 جنيها.. وكرتونة البيض ترتفع 9 جنيهات.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

برميلان مول

ديسكو مصر وناصر يحولان بلازا برميلان مول إلى ساحة احتفال عالمية في افتتاح البلازا.. صور

مخالفات المرور

أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2026 من الموبايل

البابا تواضروس يستقبل وفدا من روسيا

تعزيزا للتواصل الثقافي والروحي .. البابا تواضروس يستقبل وفدا من روسيا

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد