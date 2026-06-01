تشكيل المصري لمواجهة زد اف سي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن عماد النحاس المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة زد اف سي بمباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق الاساسي ليضم محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، مصطفى العش ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

قائمة بدلاء المصري

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، خالد صبحي ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، عمر الساعي ، أسامة زمراوي ، ميدو جابر ، كريم بامبو، صلاح محسن.