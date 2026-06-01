استخدام التوابل في الطبخ صح ولا غلط .. دراسة تجيب

يلجأ الكثير من هواة الطهي إلى إضافة التوابل والأعشاب إلى الطعام لاكسابه نكهة مميزة ومذاق مختلفة ولكن ما تأثير هذه العادة على الصحة؟!

استعرض الباحثون الدراسات المنشورة، ولا سيما تلك التي أُجريت في مركز التغذية البشرية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، لفحص تأثيرات التوابل والأعشاب على صحة الإنسان، وفقا لما نشرته مجلة "Nutrition Reviews" .

الأعشاب والتوابل

ووفقا لموقع news-medical استُخدمت الأعشاب والتوابل في جميع أنحاء العالم لقرون، ومعظمها ينحدر من دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا، ويعود تاريخها إلى مصر وروما القديمتين وتشمل استخداماتها الأساسية تحسين نكهة الطعام، والعمل كمواد حافظة، وتوفير فوائد طبية.

تُستخرج الأعشاب من الأوراق والزهور الطازجة، بينما تُستخرج التوابل من الجذور أو البذور أو اللحاء أو السيقان أو الثمار أو البراعم، وعادةً ما تكون مجففة.

تُضفي الأعشاب نكهاتٍ رقيقة ومنعشة، وغالبًا ما تُضاف في نهاية الطهي أو تُستخدم نيئة أما التوابل، فلها نكهاتٌ أقوى وأكثر تركيزًا، وتُستخدم طوال عملية الطهي، وكذلك في التتبيلات والبهارات.

توصي العديد من الإرشادات الغذائية الوطنية باستخدام التوابل لتقليل استهلاك الصوديوم فعلى سبيل المثال، يقترح نظام "النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم" (DASH) التابع للمعاهد الوطنية للصحة استبدال الملح بالتوابل والأعشاب للمساعدة في خفض ضغط الدم.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بتناول الأطعمة الحارة يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الملح، كما أن ضغط دمهم يكون أقل.

قد تساعد المركبات البوليفينولية الموجودة في الأعشاب والتوابل على تقليل الإجهاد التأكسدي، الناجم عن زيادة الجذور الحرة، والذي يساهم في الشيخوخة وأمراض مثل السرطان واضطرابات التمثيل الغذائي وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوابل، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويدات وغيرها من المستقلبات الثانوية، على معادلة الجذور الحرة، وقد تساعد في الحماية من التلف التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة.