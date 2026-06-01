قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | وداعا للتحميل البطيء .. إليك كيفية التسريع في متصفحك | وواتساب يختبر ميزة جديدة

.أخبار التكنولوجيا
.أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا للتحميل البطيء.. إليك كيفية تسريع التحميل في متصفحك؟
هل تكره الانتظار الطويل لتحميل لعبة كبيرة أو تحديث برنامج أو ملف مهم؟ قد يكون بطء الإنترنت هو السبب، لكنه ليس السبب الوحيد دائمًا فقبل إلقاء اللوم على مزود خدمة الإنترنت، جرب بعض التعديلات والحيل البسيطة لتسريع عملية التحميل. إليك بعض الطرق البسيطة لتسريع التحميلات.

واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بتسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالمحادثات

يختبر تطبيق واتساب  خيار تسجيل خروج جديد على  نظام أندرويد يسمح للمستخدمين بالخروج من حساباتهم دون حذف الرسائل أو الإعدادات.

تحافظ هذه الميزة على سجل المحادثات وتفضيلات الإشعارات محفوظةً على الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول مجددًا دون الحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز بالكامل كما كان سابقًا. وقد رصد موقع WABetaInfo هذا التحديث في أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام أندرويد.

تسريب جديد يكشف تصميم آيفون Ultra القابل للطي وكاميرته المزدوجة

تشير صورة مسربة حديثًا إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يشاع أن شركة آبل ستميزه بإعداد كاميرا مزدوجة وتصميم مشابه لهاتف آيفون إير.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز القابل للطي شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة، وسماكة 4.7 ملم عند فتحه.
قد تشمل المواصفات كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

بطارية ضخمة تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف الألعاب Win Turbo

أطلقت شركة Honor هاتف الألعاب WIN Turbo في السوق الصينية بتصميم جديد وميزات مثيرة للاهتمام، حيث يتميز الهاتف بستة أسباب رئيسية ستدفعك لشرائه فور طرحه في الأسواق.

أُطلق هاتف WIN Turbo كعضو جديد في عائلة هواتف Honor المخصصة للألعاب، وهو متوفر بثلاثة ألوان هما الأبيض ، والأزرق ، والأسود .

ويتميز هاتف Honor WIN Turbo بتصميم واضح وعادي، فهو يتبع إطار كاميرا سلسلة WIN الأصلية في الخلف، مع عدستين فقط مرتبة عمودياً وهيكل يشبه حبة الدواء مع مستشعر تصوير صغير وفلاش LED.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات هاتف الألعاب هاتف الألعاب WIN Turbo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

بورصة البحرين

ارتفاع مؤشر بورصة البحرين عند إغلاق تعاملات اليوم

الكويت

الكويت: الاعتداءات الإيرانية السافرة تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي

أسواق الأسهم العالمية

تقرير: الضغوط الجيوسياسية تعزل أسواق الخليج عن موجة الصعود العالمية

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد