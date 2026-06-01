أخبار التكنولوجيا | وداعا للتحميل البطيء .. إليك كيفية التسريع في متصفحك | وواتساب يختبر ميزة جديدة

وداعا للتحميل البطيء.. إليك كيفية تسريع التحميل في متصفحك؟

هل تكره الانتظار الطويل لتحميل لعبة كبيرة أو تحديث برنامج أو ملف مهم؟ قد يكون بطء الإنترنت هو السبب، لكنه ليس السبب الوحيد دائمًا فقبل إلقاء اللوم على مزود خدمة الإنترنت، جرب بعض التعديلات والحيل البسيطة لتسريع عملية التحميل. إليك بعض الطرق البسيطة لتسريع التحميلات.

واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بتسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالمحادثات

يختبر تطبيق واتساب خيار تسجيل خروج جديد على نظام أندرويد يسمح للمستخدمين بالخروج من حساباتهم دون حذف الرسائل أو الإعدادات.

تحافظ هذه الميزة على سجل المحادثات وتفضيلات الإشعارات محفوظةً على الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول مجددًا دون الحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز بالكامل كما كان سابقًا. وقد رصد موقع WABetaInfo هذا التحديث في أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام أندرويد.

تسريب جديد يكشف تصميم آيفون Ultra القابل للطي وكاميرته المزدوجة

تشير صورة مسربة حديثًا إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يشاع أن شركة آبل ستميزه بإعداد كاميرا مزدوجة وتصميم مشابه لهاتف آيفون إير.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز القابل للطي شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة، وسماكة 4.7 ملم عند فتحه.

قد تشمل المواصفات كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

بطارية ضخمة تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف الألعاب Win Turbo

أطلقت شركة Honor هاتف الألعاب WIN Turbo في السوق الصينية بتصميم جديد وميزات مثيرة للاهتمام، حيث يتميز الهاتف بستة أسباب رئيسية ستدفعك لشرائه فور طرحه في الأسواق.

أُطلق هاتف WIN Turbo كعضو جديد في عائلة هواتف Honor المخصصة للألعاب، وهو متوفر بثلاثة ألوان هما الأبيض ، والأزرق ، والأسود .

ويتميز هاتف Honor WIN Turbo بتصميم واضح وعادي، فهو يتبع إطار كاميرا سلسلة WIN الأصلية في الخلف، مع عدستين فقط مرتبة عمودياً وهيكل يشبه حبة الدواء مع مستشعر تصوير صغير وفلاش LED.