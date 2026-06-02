إيهاب المصري: مباراة البرازيل صعبة وكنت أُفضل خوض ودية ثالثة

أكد إيهاب المصري، لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، صعوبة مواجهة منتخب مصر الودية مع البرازيل في آخر تجارب الفراعنة الودية قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فوز منتخب مصر على روسيا مهم قبل السفر لأمريكا استعدادًا لخوض غمار نهائيات كأس العالم».

وأردف قائلًا: «مباراة البرازيل صعبة، ومنتخب السامبا كشّر عن أنيابه واكتسح بنما بسداسية، ولكن منتخب مصر ليس منتخب بنما».

واستطرد قائلًا: «كنت أُفضل خوض مباراة ثالثة بعد مباراة البرازيل مع منتخب في المتناول لأنه كان من الضروري أن تدخل كأس العالم وأنت قد حققت انتصارًا».