الوادي الجديد تنتهي من إنشاء محطات طاقة شمسية لـ 32 مسجدًا ومدرسة

أعلنت مديرية الإسكان بالوادي الجديد، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، الخاصة بتركيب محطات طاقة شمسية للمنشآت الحكومية، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء واستغلال الطاقة النظيفة.

تركيب محطات طاقة شمسية للمساجد والمدارس

وقالت المديرية في بيان لها، إنه تم الانتهاء من تركيب محطات طاقة شمسية لـ 32 مسجدًا ومدرسة كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف تشغيل جميع المنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية.

وتعتبر محافظة الوادي الجديد من أعلى المناطق على مستوى العالم في معدلات الإشعاع الشمسي، حيث تتلقى أكثر من 10.7 كيلو واط ساعة/م² يوميًا، مع أكثر من 4.000 ساعة سطوع سنويًا، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما استدعى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتوجه نحو تنفيذ استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

والتقت حنان مجدي محافظ الإقليم، وفودا من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية لبحث موقف المشروعات الجارية ، وخطة التوسع المستقبلية بجميع المراكز والوقوف على المعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية المعنية.