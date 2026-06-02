محافظات

إضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمستحقين بالوادي الجديد

تموين الخارجة
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات إضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة التموين لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم وتقديم الخدمات التموينية.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات وزارة التموين بشأن تحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم وإدراج الحالات المستحقة وفق الضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 إدارة الخارجة تتصدر القائمة بـ 94 بطاقة تموينية

 

وأوضحت وكيل وزارة التموين  أن البطاقات التموينية الجديدة جرى توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة، حيث تصدرت إدارة الخارجة التموينية القائمة بإضافة 94 بطاقة تموينية، تلتها إدارة الداخلة بإجمالي 90 بطاقة، ثم إدارة الفرافرة بعدد 17 بطاقة، وإدارة باريس بعدد 14 بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات المضافة بإدارة بلاط 11 بطاقة، ليصل الإجمالي إلى 226 بطاقة تموينية جديدة على مستوى المحافظة.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تتابع بصورة مستمرة أعمال المكاتب التموينية بمختلف المراكز، وتعمل على تيسير إجراءات استخراج البطاقات الجديدة وبدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي، إلى جانب تحديث بيانات المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار التنسيق بين المديرية والجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة واستكمال الإجراءات الخاصة بالحالات المستحقة.

واختتمت وكيل وزارة التموين  بالتأكيد على استمرار جهود المديرية في تطوير منظومة العمل التمويني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز الوادي الجديد، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الاستفادة من منظومة الدعم.

