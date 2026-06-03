تويوتا كورولا هايبرد 2026 الجديدة | صور

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026، وتنتمي كورولا هايبرد لفئة السيارات السيدان، وتتميز بموثوقية أعلى من السيارات التقليدية، وتجمع بين الاعتمادية اليابانية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

مواصفات تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها واجهة أمامية حديثة، ومصابيح LED حادة، وبها عجلات رياضية، ومصابيح خلفية مميزة، وبها شاشة معلوماتية مقاس 8 بوصه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وبها مقاعد جلدية، ونظام تحكم آلي بالمناخ .

محرك تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026 علي قوتها من محرك هجين سعة 1800 سي سي، وينتج قوة 98 حصان، وقوة إجمالية مع النظام الهجين تصل إلي 138 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني .

سعر تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

بدأت الفكرة كقسم لتصنيع السيارات داخل شركة تويودا للنسيج الآلي، وفي عام 1936 أنتجت أول سيارة ركاب وهي الطراز AA، وفي عام 1950 بدأت الشركة في التوسع دولياً، وأنشأت أول مصنع إنتاج لها خارج اليابان في البرازيل عام 1959.

تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026

وبعد ذلك طورت الشركة نظام إنتاج تويوتا (TPS)، الذي أحدث ثورة في عالم الصناعة باعتماده على أساليب كايزن لتقليل الهدر، مما زاد من كفاءة الإنتاج، وفي عام 1997 أطلقت طراز بريوس، لتصبح أول سيارة هجينة تنتج بكميات تجارية ضخمة وتفتح الباب أمام مستقبل السيارات الصديقة للبيئة.