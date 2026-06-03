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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم المغرب بعد اتفاق مبدئي مع اللاعب

صيباري
صيباري
إسراء أشرف

اقترب نادي بايرن ميونخ من حسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري، لاعب بي إس في آيندهوفن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم مبدئي بشأن البنود الشخصية للعقد المنتظر.

ووفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن صيباري منح الضوء الأخضر للانتقال إلى العملاق البافاري، وأبدى ترحيبًا كاملاً بخوض التجربة في الدوري الألماني، عقب سلسلة من الاتصالات الإيجابية التي جمعته بالمدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وتعمل إدارة بايرن حاليًا على التوصل لاتفاق نهائي مع آيندهوفن، الذي يتمسك بالحصول على مقابل مالي كبير نظير التخلي عن أحد أبرز نجومه، خاصة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد يمتد لعدة سنوات مقبلة.

ويأتي اهتمام النادي الألماني بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه النجم المغربي مع الفريق الهولندي، حيث ساهم بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف، ولفت الأنظار بأدائه المميز محليًا وأوروبيًا، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وكانت عدة أندية قد أبدت اهتمامها بضم صيباري خلال الأشهر الماضية، إلا أن بايرن ميونخ يبدو الأقرب لحسم الصفقة، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في ارتداء القميص البافاري وتوقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030.

وزادت أسهم صيباري مؤخرًا بعد ظهوره اللافت مع منتخب المغرب، حيث لعب دورًا بارزًا في الانتصار الكبير على مدغشقر خلال المواجهة الودية الأخيرة، بعدما سجل هدفين وأسهم في فوز "أسود الأطلس" برباعية نظيفة ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

إسماعيل صيباري صيباري الصيباري بايرن ميونخ آيندهوفن

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