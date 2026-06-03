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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بعودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني

المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
فريدة محمد

طالب المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة بسرعة دراسة وإعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية والإقليمية الحالية تجعل من عودة المبادرة ضرورة وطنية تحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطنين على حد سواء.

وقال “مسعود” فى بيان له أصدره اليوم : إن المبادرة السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وأثبتت قدرتها على جذب موارد مهمة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يوفر بيئة مناسبة لإعادة العمل بالمبادرة بصورة أكثر مرونة وجاذبية للمصريين العاملين بالخارج.

موضحاً أن عودة المبادرة ستحقق 6 مكاسب رئيسية وهى : 
أولًا: توفير المزيد من العملة الصعبة ودعم الاحتياطي النقدي للدولة من خلال زيادة التدفقات الدولارية القادمة من المصريين بالخارج.
ثانيًا: تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يسهم في تعزيز موارد الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية.
ثالثًا: دعم المصريين بالخارج في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتوترات الدولية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية ومعيشية على العديد من الأسر المصرية بالخارج.
رابعًا: تمكين المصريين بالخارج من التخطيط للاستقرار داخل وطنهم عبر امتلاك مسكن أو سيارة أو توفير احتياجات أسرهم عند العودة النهائية إلى مصر.
خامسًا: تشجيع عودة الأبناء للدراسة واستكمال تعليمهم داخل مصر، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنهم ويحافظ على هويتهم الوطنية.
سادسًا: تعزيز الروابط بين الدولة وأبنائها في الخارج وإرسال رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على تقديم حوافز حقيقية لهم باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية والبناء.

وأكد المهندس أمين مسعود أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للدولة المصرية، وأن تقديم المزيد من المبادرات التحفيزية لهم ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الثقة بين الدولة وأبنائها حول العالم مؤكداً على أن إعادة مبادرة سيارات المصريين بالخارج في هذا التوقيت ستكون رسالة دعم وتقدير للمصريين بالخارج، وخطوة اقتصادية مدروسة تحقق مصالح متبادلة للدولة والمواطن، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ ارتباط أبناء مصر بوطنهم الأم مهما تباعدت المسافات.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج الحكومة الظروف الاقتصادية النقد الأجنبي سعر صرف الدولار

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